Para muchos hinchas de Atlético Nacional fue sorpresivo que Daniel Mantilla no siguiera en el club, a pesar de que fue importante en el primer semestre del 2022 y un jugador que podría potenciarse de cara al 2023. Pero la nueva administración deportiva del equipo paisa no lo tenía en cuenta, por eso no hicieron la compra de sus derechos a Patriotas.

(Lea también: Grande del FPC habría llegado a acuerdo con Luciano Pons: definido el futuro del argentino)

Desde que se dio a conocer que el jugador no seguiría en el verde de Medellín, se empezaron a mencionar clubes que supuestamente lo podrían tener en sus planteles; Millonarios, Junior y Cali, los que más suenan. Sin embargo, pareciera que no hay una propuesta formal y tampoco se acercan a los números que se piden por el nacido en Bucaramanga.

Y justo cuando finaliza el año 2022, que se manejan tantas versiones y rumores sobre las transferencias de jugadores, en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio se refirieron a lo que puede pasar con Mantilla en su futuro inmediato. Sobre todo, cuando ha sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia para microciclos de jugadores del FPC.

Daniel Mantilla salió de Nacional y no ha definido su futuro para 2023:

El periodista Juan Pablo Murillo, corresponsal de la mencionada emisora en la ciudad de Cali, contó que el Deportivo Cali estaría lejos de las pretensiones económicas que hay desde el entorno de Mantilla y dijo que Millonarios es el club que lo quiere:

Aparte de eso, el periodista quiso ser más puntual y dijo que Cali ya había hecho una oferta por el jugador de 26 años, pero no superaba la supuesta cifra puesta por Millonarios:

“La primera cifra del Deportivo Cali fue superada por Millonarios, de la segunda no hay respuesta. Creo que Mantilla no está muy seguro de llegar al Cali. Más por la situación en la que está el equipo”.

(Lea también: Grande del FPC habría llegado a acuerdo con Luciano Pons: definido el futuro del argentino)

Minutos después, el periodista Diego Rueda, director del programa radial, dijo que había hablado con personas que deciden sobre el futuro de Daniel y que son muchos los interesados, pero ninguna oferta formal u oficial:

“Sobre el tema de Mantilla, para cerrarlo, como dicen los que lo manejan: ‘Muchas novias’, todos los quieren, pero nadie paga por él. De todos los 6 equipos que se han acercado, ninguno ha hecho una oferta o una que interese”.

En ese momento se formó un pequeño debate sobre el tema, con los periodistas y exjugadores que hacen parte del programa ‘El Vbar’, entre ellos Andrés Pérez y Yulián Anchico. Pero lo llamativo fue lo que dijo el periodista de Barranquilla, Giovanni Cárdenas, que habló de lo que pueden pedir por el jugador y que Junior es el club de Colombia que podría pagar costos altos: “Junior tiene la plata, tiene ‘el músculo’”.

Lee También

Esta situación de incertidumbre para resolver el futuro de Daniel Mantilla, ya se había vivido cuando iba a salir de Patriotas y se mencionaba a Millonarios y Santa Fe para que llegara, pero él y los dueños de sus derechos federativos decidieron hacer convenio con La Equidad. Justamente en el ‘equipo asegurador’ fue que se mostró para que lo llevara Nacional, pero en el equipo paisa no se quedó y ahora no se sabe qué pasará con él.