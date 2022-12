Junior de Barranquilla anda en busca de renovar su plantilla la cual se ha visto mermada por la salida de alrededor de siete jugadores. En las últimas horas se han conocido que nombres como el de Vladimir Hernández, Brayan León, Roberto Hinojosa, entre otros, estarían cerca de firmar con los rojiblancos.

Además, a estos se podrían sumar otros futbolistas que por ahora han tenido acercamientos con el club, pero aún falta finiquitar detalles. Y es que tras un año de malos resultados, el ‘tiburón’ está en busca de volver a ser uno de los protagonistas de los torneos locales y de paso regresar al rentado internacional. Es por eso que desde la dirigencia tienen el objetivo de volver a conformar un plantel competitivo, que además de jugadores de renombre, cuente con jóvenes que le aporten y crezcan de la mano de Arturo Reyes.

Por dicha razón. nombres como los anteriormente mencionados llegarán a lo ‘curramberos’ para el año 2023. Así mismo el equipo estaría en busca de concretar el arribo de un atacante que acabó de salir de Atlético Nacional. Se trata de Daniel Mantilla, quien se encontraba a préstamo en el conjunto ‘verdolag’a y por su bajo rendimiento en el segundo semestre terminó saliendo.

Sin embargo, el extremo que ha sido llamado a microciclos con la Selección Colombia, era seguido por varios clubes grandes de nuestro país. Y el ‘rojiblanco’ no era la excepción. El día de hoy Álex Char, uno de los dueños del cuadro barranquillero, habló del tema. El ex alcalde de Barranquilla fue consultado por la situación puntual de Mantilla. Este no aseguró que fuera algo fijo, pero si dejó en claro que al plantel le hacía falta alguien así.

Por ahora la llegada de este ex jugador de Nacional al Junior sigue siendo un misterio. Aunque desde Barranquilla aseguran que ya las negociaciones estarían muy adelantas.