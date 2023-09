Daniel Felipe Martínez no continuará su carrera deportiva en el Team Ineos. Finalmente, el ciclista confirmó que su futuro estará en la escuadra del Bora-Hansgrohe, que le dará nuevas oportunidades para destacarse en las carreteras de Europa.

Martínez, que no tuvo una buena actuación en el Tour de Francia, decidió dejar el equipo británico por varios factores, así lo contó en entrevista con ‘Fuera del Límite’.

El nacido en Bogotá y criado en Soacha fue pieza clave en el triunfo de Egan Bernal en el Giro de Italia 2021, sabe que puede demostrar sus condiciones en las carreteras del mundo y por eso busca un reto fuerte que le brinde objetivos claros.

Pese a los buenos momentos en el Ineos, Daniel Martínez quería brillar más, por eso en su explicación de por qué decidió irse aprovechó para enviar un mensaje sobre el descontento que vivió.

‘Dany’ sabe que hay otros ciclistas importantes dentro del Bora, pero se siente contento al saber que le darán la opción comandar las filas del equipo en unas competencias.

“Sabemos que está Aleksandr Vlasov y Jai Hindley. Ellos quieren reforzarse bien en las carreras por etapas y yo quiero ayudarlos. Si las piernas responden, podré ser líder, pero si no, no tendré problema en ayudar”, puntualizó.

Y es que para el ciclista colombiano la oferta del Bora lo cautivó más allá del tema monetario, por varios aspectos, como la confianza en lo deportivo.

“Estaré cuatro años con ellos, tener un contrato así te da seguridad. No tendré que estar pensando en lo que vaya a pasar en los próximos dos años, si renuevo o no. Ineos me ofrecía buenas cosas, pero lo del Bora fue mejor. No fue desde lo económico, sino cómo voy a evolucionar deportivamente”, concluyó.