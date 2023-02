“Hemos tenido amenazas tanto la familia, incluyendo la esposa, mi persona y el mismo Alejandro [Montenegro]”, contó el señor Dairo Montenegro en el programa ‘El alargue’, de Caracol Radio. Aunque reconoció que no han puesto denuncia alguna al respecto, sostuvo que las pruebas están en el celular de la esposa del joven.

El agresor fue liberado este lunes, pero no estaría en su casa: “Por razones de seguridad no lo tenemos en el hogar, sino en un sitio reservado por las circunstancias que están pasando”, detalló.

El comerciante ibaguereño, que quiso dividir responsabilidades con el futbolista, volvió a insistir que el jugador tiene parte de responsabilidad incluso en las amenazas, por lo que pidió que “como ser humano que se equivocó también, tratemos de bajarle al nivel de agresividad de los aficionados”.

“De eso es que creo que vienen todas las amenazas que vienen por redes”, dijo.

También mencionó que ha habido mala información de algunos periodistas que han hecho eco a falsas burlas que su hijo supuestamente habría escrito en redes sociales, donde también se decía que pedía ayuda para pagar las multas que ya le comenzaron a imponer.

(Le puede interesar: Confirman primera multa a hincha que golpeó a Daniel Cataño: ya se le empezó a ir hondo)

Según él, eso no es posible pues hasta la noche del lunes estuvo detenido y no tenía acceso a redes sociales al estar privado de su teléfono celular. No obstante, reconoció que han recibido múltiples mensajes de apoyo, después de que incluso la hinchada aplaudiera al agresor al salir detenido del estadio.

Posible encuentro de Alejandro Montenegro con Daniel Cataño

El abogado de la familia Montenegro habría confirmado que Cataño interpuso una querella contra el agresor, que también tiene encima las multas y la sanción de 3 años sin poder ir al estadio.

Sin embargo, el padre del joven indicó que se estaría buscando un encuentro con el futbolista agredido, quien, según él, ya habría manifestado su disposición para que esto sucediera, pero dependería de que directivos y cuerpo técnico lo autorizaran, además de encontrar un espacio propicio. Eso sí, si la querella se mantiene el encuentro podría ser inminente para conciliar respecto a la agresión.