Después de que su hijo protagonizara un episodio que ya le da la vuelta al mundo, al agredir al jugador Daniel Cataño antes de comenzar el partido entre Tolima y Millonarios este domingo, Dairo Montenegro habló en el programa ‘El alargue’ sobre lo sucedido.

(Lea también: Daniel Cataño fue agredido por hincha del Tolima, que saltó a la cancha y tiró a matar)

“Dairo Alejandro Montenegro no es un delincuente como algunos medios o algunas personas lo quieren hacer ver”, prosiguió, señalando que tiene 21 años y “ya tiene un hogar conformado” con su esposa, es estudiante de administración de empresas y tiene un almacén de ropa y una venta de cerámica, por lo que es un joven independiente.

Montenegro padre contó que con su hijo va a ver al Deportes Tolima desde que era muy pequeño y durante años han viajado a verlo por todo el país e incluso al exterior: “Hemos estado en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay”, pero “en ningún momento hemos tenido algún altercado”, resaltó.

Eso sí, el padre atribuyó el hecho a un error “tanto de él [su hijo] como de Daniel Cataño, que sé que también es un ser humano y como cualquier otra persona se equivocó”.

“Por las provocaciones que se hicieron entonces se cometió el error que no lo voy a discutir, no lo voy a tapar. No vengo en defensa de un error, que es muy reprochable, pero como todo ser humano se equivoca”, añadió.