Minuto 54 del partido, la serie final entre Tolima y Nacional para definir el campeón de la Liga Betplay 1-2022 (26 de junio) está igualada (3-3). En medio de la superioridad que ejerce el cuadro de Ibagué, obtiene un penalti a favor, lo cobra Daniel Cataño y el portero del conjunto verde, Kevin Mier, ataja.

Desde ese momento el mundo se le viene encima al cobrador, sobre todo cuando su equipo, al minuto 91, recibe el tanto de Jarlan Barrera que le dio el título al equipo de Antioquia.

Tres días después, pese a las recomendaciones del técnico Hernán Torres para que no jugara, el volante creativo, en medio de la presión de la hinchada vinotinto, convence al orientador para que lo convoque al duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, equipo que finalmente pasa de ronda.

Al final de temporada, luego de cinco destacadas campañas con el elenco pijao, con el que consiguió el título de la Liga 1-2021 y de la Supercopa 2022, Cataño sale por la puerta de atrás del club tolimense, entre amenazas para él y su familia.

Meses después, el pasado 12 de febrero, el volante paisa regresa a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro para enfrentar a su exelenco, vistiendo la camiseta de Millonarios.

La fanaticada ibaguereña, como si errar un penalti no fuera de humanos, aún recuerda aquel cobro de Cataño contra Nacional y un desadaptado se lanza al gramado antes de que empiece el compromiso, y agrede al volante que, por instinto, se defiende.

Pasan los días, sancionan al deportista con tres jornadas por Liga tras su reacción violenta, pero cuando tiene la oportunidad de jugar (2 de marzo), esta vez por Copa Libertadores, anota el gol ante la Universidad Católica de Ecuador con el que Millonarios pasó a la tercera fase de la actual Copa Libertadores.

Quizá con lo que le sucedió a Cataño, muchos jugadores firmarían su sentencia al olvido, pues no serían capaces de levantarse ante la angustia o caerían en depresión, sobre todo al recibir amenazas.

Pero él, un hombre aguerrido y aferrado a Dios, ha logrado superar la adversidad con una mentalidad poderosa y un talento en sus pies que dan cuenta de su equilibrio emocional y físico.

Junto a él hay varios jugadores que han sabido esquivar obstáculos y críticas para sobreponerse y hallar desquite, gloria en el deporte y la tranquilidad deseada.

Centrados en sus objetivos

¿Cómo deportistas como Cataño consiguen adaptarse pronto a los cambios más allá de las dolorosas vivencias, y no se quedan en el lamento para lograr salir adelante?

Para Estefanía Ordóñez, psicóloga de la Universidad de Envigado, ese tipo de rol, en el que se evidencia fortaleza, tiene que ver mucho con los objetivos de las personas, en este caso los deportistas.

Dice que ellos se superan independientemente de lo que digan los demás, de la visión que tengan los de afuera, y que esa capacidad para el logro tiene que ser intrínseca y no extrínseca, desde lo personal.

La especialista agrega que lo intrínseco se basa en los valores, en la perspectiva que se tiene hacia el mundo, en historias de vida, en cómo se adapta lo cultural al ser para tener motivaciones, y al aferrarse a lo que se desea, y luchar por ello, es que las cosas funcionan. De lo contrario surgen la ansiedad o las deserciones, al colapsar ante lo externo.

“Si la persona no se mete en la burbuja de lo que es y de lo que ha formado, no hay nada. Para que un atleta pueda sortear todo tipo de adversidades tiene que tener una formación integral, o si no bajara en el rendimiento, eso hablando en lo deportivo. ¿Pero en el tema emocional qué? Por eso caen en la depresión, porque no canalizan la presión”, anota Ordóñez, al agregar que por eso es necesario buscar mecanismos para tener una estabilidad en medio de tantos detonantes. Habla de meditar, de contar con hábitos de vida saludable y una red de apoyo que le permita al atleta tener tolerancia a la frustración.

Le hace frente a presiones

Para Jonathan Bustamante, magíster en ciencias del deporte y entrenador mental de alto rendimiento, un jugador con resiliencia surge por varios factores.

Dice que uno muy contundente es haberse desarrollado en un entorno de adversidad, en el que su mentalidad se forjó justo en los desafíos y luchas, “generando una actitud de resurgimiento, equipada para capotear las críticas, blindándose contra la intimidación y hacerle frente a las presiones”.

Agrega que otro hecho fundamental es el amor por lo que hace. “Más que buscar aprobación lo hace por un propósito y lo pone por encima de todo lo que se le pueda oponer, incluyendo las agresiones”.

Bustamante añade que esa capacidad de reacción efectiva suele ser forjada a lo largo de la vida, a través de fuertes pruebas superadas, anteponiendo los puntos a favor sobre los que están en contra. “Tienen un ánimo creciente por estar viviendo quizás el sueño de su vida, con el resguardo de sus seres queridos y un equipo interdisciplinario, lo cual puede restarle impacto al sufrimiento circunstancial”.

Como Cataño hay otros futbolistas colombianos que han brillado pese a las críticas y presión que ejercieron sobre ellos