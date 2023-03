Dani Alves sufre otro duro golpe. Después de ser trasladado a la cárcel Brians 2 debido a una acusación de agresión a una joven de 23 años, al futbolista se le han venido varias situaciones difíciles de enfrentar.

(Vea también: Gerard Piqué le dio golpe bajo a Dani Alves por su caso: “Hay que ser muy duro con él”)

La más reciente fue la decisión Joana Sanz de finalizar su relación sentimental por medio de una carta que hizo pública este miércoles a través de sus redes sociales.

“Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15”, expresaba Joana en la epístola.