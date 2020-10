green

Si bien su propósito es exaltar la persona de James Rodríguez, por ser un ejemplo de superación y resistencia, sobre todo a su paso por el Real Madrid, en donde soportó las decisiones del técnico francés Zinedine Zidane, Vicky Dávila no deja de restregarle al estratega el buen momento por el que pasa el jugador colombiano. Y también a quienes no creen en él.

“El problema no era James. El problema era Zinedine Zidane. Un técnico testarudo que lo cogió entre ojos”, escribe Vicky Dávila, tajante, en su columna de Semana. “A mí no me vengan con cuentos. Por fortuna soy hincha y no comentarista deportiva, así que les pido licencia para decirles que estoy convencida de que Zidane no quería a James”.

La defensa que hace Dávila de Rodríguez y la crítica contra el técnico francés coincide con el partido por la Eliminatoria al Mundial de Catar 2022 que enfrentó a la Selección Colombia con la de Venezuela, este viernes, en el que, como ya es habitual, Rodríguez fue una pieza importante para el resultado final 3-0 a favor de los cafeteros.

Esta columnista se suma a muchos otros hinchas colombianos que, especialmente en redes sociales, le han cobrado a Zidane su trato para con el colombiano.

Para Dávila, Zidane “despreció”, “maltrató” y “aisló” a Rodríguez cuando estuvo bajo sus órdenes en el Real Madrid. “Realmente quiso acabarlo”. A diferencia del italiano Carlo Ancelotti que “ha sido su ángel de la guarda” porque llevó a Rodríguez al Real Madrid, al Bayern, “y lo sacó del infierno de Zidane para darle gloria en el Everton”.

“Hace tiempo que James estaba en serios problemas. Su futuro era incierto. Mientras su pase perdía aceleradamente valor, su destino estaba en manos del francés que parecía más su peor enemigo que su técnico”, agrega Dávila, y recuerda los aciagos momentos (que no fueron pocos) que vivió Rodríguez en el banco del Real, en contraste con lo que vive hoy en el Everton.

“Zidane lo había opacado totalmente. Con él vivió una verdadera pesadilla que duró años”, lamenta la periodista. “Cómo olvidar al gran James viendo jugar a su equipo, el Real, desde la tribuna como cualquier hincha. Una verdadera humillación que lo llevó a pedir no ser convocado; una medida desesperada”.

Y es que el contraste de lo que es Rodríguez hoy bajo la dirección Ancelotti y lo que fue con Zidane también ha quedado patente con el hecho de que Rodríguez, junto con su compañero de equipo Yerry Mina han sido incluidos en el equipo ideal de la Premier League por, por ejemplo, los goles que marcaron en la victoria del Everton sobre el Brighton.

Por eso, Dávila termina su columna con ese saborcito rico que dejan las revanchas: “Y Zidane que sufra, porque los goles serán para el Everton y no para el Real”.