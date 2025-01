Chelsea empató 2-2 ante el Bournemouth por la fecha 21 de la Premier League, pero, más allá de los goles y el resultado, hubo una jugada que le está dando la vuelta al mundo y que tiene como protagonista al lateral Marc Cucurella.

Y es que, en el minuto 53 del encuentro, David Brooks, atacante del equipo ‘Cherry’, mechoneó al defensor español hasta derribarlo durante una acción de contragolpe clara para Chelsea.

La falta de Brooks contra Cucurella fue reclamada con vehemencia por los ‘Blue´s’, debido a la fuerte e inusual agresión. Sin embargo, el árbitro del encuentro, Robert Jones, tomó una polémica decisión.

Después del llamado del VAR y revisar las cámaras por varios segundos, el juez decidió sacarle solo la tarjeta amarilla a Brooks, una decisión controversial, que fue criticada por hinchas y expertos.

So let me try to understand the situation, when Cucurella got his hair pulled by Jack Stephens in December, VAR deemed it to be violent conduct and a red card

David Brooks pulls his hair and they class it as a reckless action and not violent conduct

No consistency in definition pic.twitter.com/5hDIBJNZmw

— @BG (@bgwatiringa54) January 14, 2025