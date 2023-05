No fue el regreso esperado por Rigoberto Urán al Giro de Italia. En sus primeras nueve etapas había perdido más de seis minutos con respecto al líder, no mostraba un gran nivel y, desafortunadamente, se infectó de COVID-19 y tuvo que salir de la competencia.

Ante esto, el ciclista antioqueño subió un mensaje a sus redes sociales y, entre las cosas que dijo, le dedicó unas palabras a su retiro.

Con tapabocas puesto y hablando por primera vez desde la confirmación de la noticia, el ciclista del EF Pro Cycling dijo: “Muchachos, muchas gracias. Volveremos… no sé cuando. No sé si volveré al Giro porque ya estoy en los últimos años de mi carrera y no se si volveré a esto”.