Cada vez falta menos para que el atacante de la Selección Colombia regrese a los terrenos de juego. Después de más de 5 meses sin actividad oficial, el guajiro parece estar próximo a volver a disputar un partido con el Liverpool.

(Vea también: Karim Benzema se lesionó y al Real Madrid le tocaría improvisar en Champions League)

Así lo confirmó el técnico de los ‘reds’, Jurgen Klopp, quien este viernes en rueda de prensa dio detalles de cómo avanza la recuperación de algunos de los jugadores lesionados.

Y es que el guajiro tuvo que someterse a una operación a principios de diciembre por una molestia en la rodilla, la cual salió exitosa. A partir de ese momento, comenzó de a poco a ejercitar su extremidad hasta el punto de poder hacer trabajos de gimnasio.

📺 Jurgen Klopp on injuries:

"Luis Diaz I hope will train during next week. Thiago, we will see how it develops in next couple of weeks.” 🔴 pic.twitter.com/SS7trxGyLP

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 10, 2023