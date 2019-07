green

Incluso, un periodista de la revista Marca escribió que “ni para gregario servía”, luego de que no le tiró un metro a su compañero de equipo Míkel Landa, lo que muestra que no solo es que Quintana esté mal de físico, sino que no hay comunicación ni buen ambiente dentro del equipo.

Quintana es de lejos el ciclista con mayor número de victorias de la historia nacional, dados sus logros en el Tour de Francia en el 2013, con un segundo lugar en el podio, camiseta de la montaña, mejor joven y ganador de la penúltima etapa, cuando venció a Chris Froome y a ‘Purito’ Rodríguez en la última cuesta.

Quintana repitió segundo lugar del podio del Tour en el 2015, un año después de que fuera el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, en 2014.

En 2016, fue tercero en el Tour de Francia y batió a Froome en la Vuelta a España, sin mencionar muchas victorias en carreras importantes, como la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la Tirreno-Adriático, en el 2017, y otros triunfos en la Vuelta al País Vasco, el Tour de San Luis, la Ruta del Sur y el Tour del Porvenir.

El mismo Santiago Botero, exciclista y comentarista de la transmisión del Tour para Caracol TV, dijo que es normal que un pedalista de este nivel tenga años malos, pero que nunca hay que olvidar sus logros, pues esos no se pierden.

Este trino ‘crucifica’ a Quintana, diciendo que es un mal deportista, un mal compañero y que genera mal ambiente en el equipo. Y Twitter está lleno de otros trinos insultantes que no vale la pena reseñar:

Pido de todo corazón a Movistar que aparte del equipo a Nairo Quintana, los que amamos este deporte no queremos ver mas a un ciclista que es mal compañero, se queja por todo, aparte del mal ambiente que esta creando. Gracias por todo, pero ADIOS. #NoQueremosAQuintanaEnLaVuelta pic.twitter.com/caX0VUY6Zq — Nacho Gil🍀 (@Ignacio13Gil) 21 de julio de 2019

En contraste, el siguiente trino de otro usuario defiende al boyacense, cuya salida del equipo Movistar es casi un hecho. El internauta dice que no es ningún ‘Nairoman’, como fue bautizado por el narrador de ESPN Mario Sábato, sino que Nairo es un ser humano normal, con sus altos y sus bajos, quien además acusa desgaste por tantos años de competencia al más alto nivel:

El gran Nairo Quintana pic.twitter.com/VCKF7tGLbu — David Machado M (@DavidMachadoSE) 21 de julio de 2019

Y este divertido trino hace un llamado a aquellos que sin saber cómo es montarse en una bicicleta, critican a Nairo desde la comodidad del sofá:

El periodista Mauricio Silva, que ha entrevistado a Nairo y escrito sobre él, también lo defiende en este trino: