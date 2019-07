green

“Llegué al Tour con buenas sensaciones, pero se torció el objetivo con la caída, que me descuadró bastante. Luego, [en el Tourmalet] tuve mal día”, indicó en rueda de prensa ofrecida por su equipo, Movistar.

Nairo Quintana, ubicado en el puesto 13 de la clasificación general con un retraso de 8:28, añadió que en lo que resta se pondrá a órdenes de su compañero Míkel Landa: “El objetivo es ayudar a Míkel y será el mismo hasta el final. El equipo tiene que trabajar por él y por Alejandro Valverde, aún puede pasar de todo”.

Nairo, que llegó al certamen como jefe de filas de su escuadra, narró lo sucedido en la etapa del Tourmalet, jornada en la que perdió las opciones de título: “Pasé una crisis y Landa quería más ritmo, se sentía fuerte. A mí no me gusta que me jodan mi momento, él estaba fuerte y los rivales sufrían. Siguió adelante, buscó su interés y yo me defendí como pude”.

La competencia se reanudará este martes 23 de julio con un trayecto de 177 kilómetros planos.