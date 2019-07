green

“Fue una pena que [Nairo Quintana] no pudiera hacer nada más. Un par de kilómetros de relevo no me habrían venido nada mal. Él hoy, ha hecho lo que ha podido”, manifestó Míkel Landa, cuando le preguntaron por el trabajo y la colaboración del boyacense en esta jornada de alta montaña.

Cabe recordar que el corredor ibérico durante esta edición de la carrera francesa ha declarado ciertas cosas, que no han caído muy bien en la afición ‘cafetera’. Por ejemplo, antes de la contrarreloj por equipos, Landa aseguró que no iba a ser de gran ayuda para la escuadra telefónica en esa fracción.

“Una crono por equipos es lo peor para mí, es difícil seguir a los compañeros. Habrá alguna diferencia, pero tenemos en el equipo gente con experiencia; yo no aportaré mucho”, apuntó el ciclista vasco en aquella ocasión.

En cuantos a sus posibilidades de pelear por el título de la ‘Grande Boucle’, Landa enfatizó que hay corredores muy fuertes. No obstante, cree que tiene las condiciones para conseguir un lugar en el podio.