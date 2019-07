green

“Ni como líder ni como gregario, Movistar vuelve a brillar a pesar del mal momento de Nairo Quintana… Parecía que Quintana iba a ser el encargado de echarle una mano a Míkel Landa en la última subida de la fracción, pero el ‘cafetero’ no está [físicamente] para ayudar a nadie en este Tour”, señaló el comunicador ibérico.

“Después de rodar juntos apenas un minuto, Landa cambió el ritmo y el colombiano cedió, tanto que ni se descolgó para recuperar fuerzas y tirar del ciclista vasco en el llano. No dejó ni el último gramo de energía para ayudar a su líder”, finalizó Benítez en el impreso madrileño.

Entre tanto, Landa manifestó que fue una lástima que Nairo no lo haya podido ayudar un poco más en la jornada de este domingo: “Un par de kilómetros de relevo no me habrían venido nada mal”.

Por último, Quintana aseguró que el objetivo de la etapa era contribuirle en lo que más fuera al ciclista español: “No nos hemos quedado sin hacer nada. Hicimos una gran estrategia de equipo para Mikel. Todos los compañeros lo hicimos”.

Cabe recordar que el corredor nacional perdió casi tres minutos y medio en la etapa 14 de la ronda gala, en la cima del Tourmalet, con respecto a los favoritos y que se despidió de la pelea por el título del Tour de Francia 2019.