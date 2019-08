La información de Aguirre, periodista que tiene una buena relación con el jugador colombiano, se dio durante un acalorado debate que sostuvo con el panelista Cristóbal Soria en torno a lo que debería hacer James para solucionar su relación crítica con el entrenador del Real Madrid.

Aguirre dejó claro que James es víctima de un técnico que no lo quiere, que lo ha ninguneado en los últimos años y que no está interesado en solucionar sus diferencias con el colombiano. Por su parte, Soria argumentó que Rodríguez debía buscar un diálogo frentero con el francés para que llegaran a un acuerdo sobre su futuro profesional.

“Zidane no lo quiere ni ver. James lo ha intentado (hablar con Zidane) durante los últimos 3 años, pero Zidane lo ha ninguneado. Zidane no quiere escuchar y James se ha cansado. A James le queda esperar si le dan la mínima oportunidad, pero Zidane no se la da porque no le gusta James”, expresó Aguirre, quien es conocido en España por el cubrimiento periodístico que hace del Real Madrid.

El reportero le insistió a Soria que el colombiano no podía hacer nada más que esperar qué pasa con su posible venta en las dos semanas que vienen y agregó que James no duda un solo segundo de su calidad.

“James está convencido de que esta va a ser su mejor temporada, juegue donde juegue. Está convencido de cómo está físicamente, cómo está mentalmente. ¿Qué puede hacer él? Nada. ¿Qué quieres? ¿Qué salga a rajar? ¿Que dé una entrevista? James está entrenando como el que más, llega de primero, se va de último”, concluyó Aguirre.

Esta es una parte del debate que el periodista tuvo con Cristóbal Soria sobre el crítico presente que vive James Rodríguez: