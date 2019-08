green

“Cosa que no me gusta, la convocatoria de ‘Zizou’. No puedo creer que no le cabe James. ¿Por qué no lo quieres? El colombiano es magia, es talento, es calidad y además es madridista, me consta”, manifestó el comunicador en una videocolumna.

“James Rodríguez gusta en el Madrid y en el Bernabéu. ¿Por qué salir de él? Tenemos pocos jugadores como el ‘cafetero’. No sé por qué no te gusta [Zidane]”, concluyó Roncero, quien se mostró desilusionado y triste con el técnico galo.

Aunque su futuro no está definido aún, el volante de la Selección Colombia se entrena a tope con el Real Madrid para ganarse un lugar en la plantilla. Sin embargo, Zinedine Zidane no lo volvió a tener en cuenta y el ‘10’ no estará en el partido amistoso frente a la Roma.

Cabe recordar que esta semana se conocieron los dorsales provisionales que usarían durante la temporada los futbolistas del equipo madrileño. James tendría el número 16, si se queda en la casa blanca.