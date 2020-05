green

Carlos Antonio Vélez manifestó su malestar en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2 donde criticó a la mandataria por sus anuncios sobre los servicios públicos, ya que al no poder ejecutar la idea de no cobrarlos, López determinó implementar una serie de descuentos.

“Me acuerdo que al comienzo de la pandemia, la alcaldesa de Bogotá, prometió que entre el 20 de marzo y el 20 de abril, sin importar el estrato, no se pagarían servicios públicos. Sin embargo, nos ha tocado pagarlos y han llegado recibos exorbitantes”, manifestó inicialmente.

Y arremetió señalando que propuestas así no se deberían hacer: “Entiendo que por estar en casa, gastamos más agua y luz y que gratis no hay nada… Entonces, no prometan y no engañen a la gente. Si uno sabe que no puede cumplir, para qué promete. No se promete y listo”.

Esta no es la primera vez que Vélez se deja ver como opositor de Claudia López, pues semanas atrás había señalado que “dineros públicos se usaron para fabricar su imagen”.

En audio, las palabras de Vélez (desde el principio):