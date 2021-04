green

Florentino Pérez volvió a dar una entrevista después de mucho tiempo sin hacerlo. El presidente del Real Madrid estuvo en el programa ‘El Chiringuito’ para hablar de la Superliga de Europa, torneo que su equipo y otros once más de Europa crearon en las últimas horas y que causó todo un terremoto en el fútbol mundial.

Sin embargo, las declaraciones más fuertes del directivo no se dieron al responder las inquietudes que hay sobre ese nuevo certamen, sino cuando habló de varios de los temas que más ansiosos tienen a los hinchas del Madrid: la posible contratación de Kylian Mbappé, la renovación del contrato de Sergio Ramos y un eventual regreso de Cristiano Ronaldo al club.

Sobre ese último tema, Pérez fue categórico en señalar que el jugador portugués, que actualmente juega para la Juventus, no volverá a vestir la camiseta blanca con la que logró los mejores números de toda su carrera profesional. ‘CR7’ se fue del Madrid en junio de 2018, pero en los últimos meses la prensa europea ha especulado en torno a un posible regreso porque en el club italiano no ha encontrado la figuración que tanto esperaba.

Cuando le preguntaron si Ronaldo volvería al Madrid, el directivo respondió: “No, porque tiene contrato con la Juventus. No, porque ya no tiene sentido. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva”.

Sobre la contratación de Mbappé en el próximo mercado de pases, Pérez no quiso entrar en detalles e hizo mucho énfasis en que la situación económica de su equipo no es la mejor. En ese mismo argumento se basó para explicar por qué él y Sergio Ramos todavía no llegan a un acuerdo para renovar el contrato del capitán. Todo parece indicar que el directivo no está tan convencido de satisfacer las peticiones económicas del ídolo blanco.

Asimismo, Pérez indicó que Vinicius Junior “no se vende y no se toca”, dejando claro que no lo incluirá en una eventual negociación por Mbappé.

