Después de la dura eliminación de Portugal del Mundial de Qatar ante Marruecos, Cristiano Ronaldo abandonó dicho país con su familia. En videos quedó registrado el momento en el que el portugués se sube a su avión privado en el aeropuerto de Doha. El destino se especulaba que fuera su país, pero al parecer fue otro.

Desde el pasado miércoles, empezó a correr el rumor de que ‘CR7’ estaría en España entrenándose en las instalaciones del Real Madrid. Aunque no se tenía certeza de esto, el periodista Fabrizio Romano corroboró dicha información. Según el italiano, el ídolo blanco se entrenó en campo separado para mantenerse en forma. Además el club le habría facilitado todas las herramientas necesarias para su rutina.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo

As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022