green

Zapata, de 32 años y que llegó al equipo ‘rossoneri’ cuando tenía 25, estuvo con el Villarreal de España en la temporada 2011-12, en la que realizó una buena campaña, que lo puso en el mostrador del fútbol mundial.

Con Milán, desde 2012, el defensa colombiano tuvo idas y vueltas entre la titular y la suplencia. En total jugó, contando Serie A, Copa de Italia, Champions League y Europa League, 148 partidos y marcó 5 goles.

Por ello, compartió un sentido mensaje al club al que ha pertenecido más tiempo en su cuenta de Instagram:

“Después de siete maravillosos años me voy de Milán. Quiero agradecer al equipo que me ofreció la oportunidad de jugar en uno de los clubes más prestigiosos del mundo. (Agradecer) A todos los compañeros de equipo que tuve en este largo e intenso periodo, los entrenadores que me ayudaron a crecer como futbolista y como hombre. Todos los muchachos de Milanello, amigos de verdad y, sobre todo, a los fanáticos: fue simplemente fantástico, siempre me apoyaron y mostraron un increíble afecto. Gracias a todos, se cierra una página de mi carrera que permanecerá para siempre en mi corazón”, escribió el zaguero en esa red social.

Por ahora, queda esperar si, como dicen los rumores, ficha por el Genoa o es otro equipo el que se queda con su pase.