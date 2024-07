La actuación de la Selección Colombia en la Copa América abre una puerta para que esta generación sea la encargada de cortar con una particularidad que se ha presentado desde hace algunas décadas.

Maldición de Selección Colombia con el número 4 en julio

Los tristes momentos para la Selección Colombia tienen como coincidencia las fechas fechas marcadas por el número 4, pues fueron en 1994 y en 2014.

Con el siguiente reto contra Panamá, ‘bestia negra’ de la ‘Tricolor’ en otros partidos, vale la pena recordar cuáles fueron esos episodios que dejaron una huella entre los hinchas del país.

Los 30 años del asesinato de Andrés Escobar

El exdefensor colombiano fue abaleado el 2 de julio de 1994, en un hecho que tres décadas después todavía le pesa al país y marca uno de los capítulos más tristes en la historia de la Selección Colombia.

Periodistas veteranos como César Augusto Londoño recuerda lo terrible de ese episodio, que se convirtió en una dolorosa herida que marca una especie de maldición para el fútbol nacional en julio.

Esa época, en la que hubo amenazas para los jugadores, coincidió en fecha con otro momento triste para los fanáticos de la ‘Tricolor’ que, si bien no fue tan fatídico, dejó una dura decepción en la cancha.

Lee También

¿Cuál ha sido la mejor participación de Colombia en Mundial?

La eliminación de la Selección Colombia contra Brasil, el 4 de julio de 2014, en cuartos de final del Mundial de ese año fue la mejor presentación del país, aunque también fue un hecho muy triste para los seguidores.

El partido, recordado por el famoso ‘era gol de Yepes’ por una jugada invalidada que acabó en el fondo de la red, acabó con un sueño precedido por cuatro victorias, incluida la de octavos de final.

Las controversias del triunfo de Brasil por 2-1 contra Colombia, que se han prolongado en el tiempo, fueron un ingrediente que se sumó a lo triste del resultado en ese mes que, en años terminados en número 4, se han convertido en una auténtica mezcla peligrosa.

Ahora, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo tiene una oportunidad dorada para frenar con esa historia con una actuación que reviva el título de Copa América en 2001.

No en vano, predica un dicho popular: “No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla”. Por eso, a pesar de que hay algunas predicciones en contra de Colombia, el sueño cortaría esa ‘maldición’.