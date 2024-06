El periodista deportivo César Augusto Londoño recordó en el programa ‘Dia a día’ la última vez que vio al futbolista Andrés Escobar, asesinado el 2 de julio de 1994 en Medellín.

(Vea también: Así se vería Andrés Escobar si estuviera vivo, según la inteligencia artificial)

El comentarista deportivo en los 70 años de la televisión colombiana indicó:

“La última entrevista con Andrés Escobar era en el Mundial de 1994, después del partido con Suiza y ganamos. En el camerino lo entrevisté con el logo de CM& y me tomé una foto, es una imagen que además tengo con mucha nostalgia guardada”.

Luego, contó: “Las transmisiones las hacíamos Hernán Peláez y yo. Peláez peleó con Édgar Perea, así que me tocó compartir habitación con Perea y él empieza a llorar y yo no sabía por qué y no paraba. A los 5 minutos me entero que habían matado a Andrés Escobar”.