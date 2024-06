El Mundial de Brasil 2014 comenzó hace diez años, algo de lo que se viene hablando este miércoles 12 de junio y la Selección Colombia fue una de las protagonistas en este certamen orbital, con grandes jugadores convocados por el DT José Pékerman, como en el caso de Carlos Carbonero, quien para ese tiempo brilló con River Plate y se ganó un lugar en los citados al torneo.

Pero tras su buen momento en aquel año el talentoso futbolista fue perdiendo protagonismo y se perdió en los últimos años, pero en las recientes horas el propio jugador bogotano dio una entrevista a un medio argentino para hablar de su actualidad, pero también para referirse a la depresión que vivió y que lo hizo hasta alejarse de las redes sociales.

“Yo me salí de las redes sociales cuando tuve la lesión en la Sampdoria. Entré en depresión, no entendía por qué me había lesionado si venia andando bien y yo buscaba quedarme mucho tiempo en Europa, me alejé de las redes y no necesité de ellas más. Fue más que todo porque me sentía impotente, veía cosas que yo no podía hacer, veía muchos compañeros cambiando de club y todo eso”, aseguró de entrada el colombiano en una charla con el programa ‘Guardia Alta’.