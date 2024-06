En las últimas horas, la Federación Boliviana de Fútbol sorprendió con un comunicado en el que anunció que Moisés Paniagua, mediocampista de Always Ready, finalmente no será parte de la delegación que disputará el torneo de selecciones más importante de Conmebol.

Y es que, por su corta edad, pues solo tiene 16 años (nació en 2007), el futbolista debe contar con el permiso de sus padres para salir del país, consentimiento que al parecer no llegó a tiempo por parte de uno de ellos.

El juvenil revelación de 16 años quedó fuera debido a que su padre no está en el país y no puede firmar su permiso. pic.twitter.com/TUrgzu1hiw

Según mencionó el diario Olé de Argentina, uno de sus progenitores (su papá) está de viaje y no se encuentra presente en territorio boliviano, por lo que no pudo autorizar la salida de su hijo.

“El jugador Moisés Paniagua no formara parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad, y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América”, se lee en el pronunciamiento de la FBF.