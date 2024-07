Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Panamá definen su futuro en la Copa América, pues los cuatro planteles llegaron a Kansas y Orlando con el sueño de conseguir un cupo en los cuartos de final del certamen.

(Vea también: “Susto tan bravo”: Eduardo Luis, por balacera luego de partido de Colombia en Copa América)

En el partido entre Estados Unidos y Uruguay, se registró un escalofriante hecho que paralizó a todo el estadio, pues luego de un choque de cabezas quedó tendido en el suelo Maximiliano Araújo, el delantero de la ‘Celeste’.

Uruguay buscaba el gol y los jugadores colocaron un balón aéreo a la zona de peligro, el cual intentó rechazar Tim Ream (Estados Unidos), pero se encontró con Ronald Araujo y Maximiliano Araújo (Uruguay).

Maxi Araújo cayó de frente y su cabeza hizo un giro extraño, el cual dejó totalmente expuesto su cuello y causó conmoción en sus compañeros, quienes pidieron el ingreso urgente del cuerpo médico.

Maxi Araujo’s painful whiplash he took after his head slammed on the Arrowfield ground after colliding with Ronald Araujo and Tim Ream #USAURU #CopaAmerica

🎥 @sluggahjells pic.twitter.com/IrOwa2toRr

— The Whole Delivery (@TWDTV1) July 2, 2024