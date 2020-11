green

La Selección Colombia confirmó su lista de convocados para el segundo doblete de partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022, en las que el combinado nacional enfrentará a Uruguay y Ecuador.

En la convocatoria la gran ausencia es Radamel Falcao García, quien se lesionó esta semana entrenando con el Galatasaray y no se pudo recuperar tan rápido como los aficionados deseaban. Pero el ‘Tigre’ no fue el único de los habituales seleccionados que no estará en esta fecha Fifa, ya que junto a él quedó por fuera Stefan Medina.

Hay grandes novedades para esta convocatoria: Luis Orejuela, Daniel Muñoz, Edwin Cardona y el delantero Luis Suárez.

En comparación con el primer doblete de partidos, vuelven a la Selección hombres importantes como David Ospina, Matheus Uribe y Luis Díaz, que tuvieron que quedarse en Europa hace un mes porque en sus equipos había contagiados con coronavirus.

El equipo nacional enfrentará a Uruguay el próximo viernes 13 de noviembre, a las 3:30 p.m, y en la cuarta fecha del camino al Mundial chocará contra Ecuador, en el duelo que se llevará a cabo en Quito el martes 17, a partir de las 4:00 p.m.

Colombia llega a esta fecha Fifa en la tercera casilla de la tabla de posiciones, con cuatro puntos de seis disputados. Por su parte, el seleccionado celeste es sexto y el del vecino país está de quinto.

Convocados Selección Colombia para las Eliminatorias

