Lionel Messi es uno de los jugadores que quedaron sin contratos luego de que finalizó junio y aunque hay esperanzas de que se quede en el FC Barcelona, la realidad es que el futbolista argentino hoy podría unirse al club que le ofrezca lo mejor.

Sin embargo, luego de que su vínculo con el equipo español expirara, una cuenta de Twitter recordó el millonario contrato que tuvo Messi los últimos cuatro años.

Según se firmó, el argentino se ganó 674 millones de dólares en ese tiempo gracias a su vínculo con el FC Barcelona. Fuera de eso, Messi tuvo ingresos de sus empresas y la publicidad que hace para varias marcas que lo patrocinan.

Lionel Messi’s 4-year/$674M deal with @FCBarcelona — the largest in sports history by a landslide — expires today. 👀 pic.twitter.com/VLaHKux3pO

— Boardroom (@boardroom) June 30, 2021