Carlos Valderrama habló al respecto en una entrevista que le concedió el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio. Al ser consultado por el consejo que le daría James Rodríguez para que defina su futuro profesional en las próximas semanas, el popular ‘Pibe’ afirmó:

“¿Quiere un consejo bacano? Váyase para otro equipo. El técnico no te quiere y cuando no te quiere, con esa calidad que tienes, no te va a dejar jugar. Busca otro equipo”.

Enseguida, Valderrama aseguró que esa recomendación que le hacía a James era teniendo en cuenta lo que vivió en el Montpellier de Francia, equipo en el que el técnico no lo tenía muy en cuenta y le hizo pasar al barranquillero una temporada bastante amarga.

“Tome la decisión. Arranque. Si se queda en el Real Madrid, no va a jugar. Por experiencia propia, váyase. El que pone la alineación es el técnico. Tiene calidad y puede jugar en cualquier parte del mundo con equipos buenos”, concluyó el recordado ‘10’ de la Selección Colombia.

Aún quedan 25 días para que se cierre el mercado de pases en el fútbol europeo y cualquier cosa puede pasar con el futuro de Rodríguez. El volante entrena desde hace una semana con el Real Madrid y el presidente del equipo español lo quiere dejar en el plantel blanco para esta temporada. Sin embargo, el técnico francés Zinedine Zidane no es muy partidario de que el colombiano continúe en el club.