El delantero pereirano está pasando por su tercera etapa en Millonarios y ha expresado que está en el lugar ideal para su carrera, a pesar de que ha pasado por muchos equipos y que su última salida dejó mucha inconformidad en la afición. Sin embargo, Fernando Uribe volvió de su complicado paso por Junior de Barranquilla para 2023 y él habló de frente de muchos temas.

En el equipo ‘Tiburón’ no solo tuvo partidos por lesiones y problemas físicos, también la enfermedad y muerte de su mamá impactaron al atacante, que tuvo que ausentarse de los entrenamientos y no pudo tomar el ritmo esperado. Y cuando parecía que se iba a quedar allí, ante el retiro de Carmelo Valencia, sorprendió el anuncio de su vuelta al embajador para su tercera etapa.

Fernando Uribe, lo duro y lo mejor de su tercera etapa en Millonarios:

El regreso al azul de Bogotá parecía lo mejor, aunque todo se complicó con su lesión antes de empezar los amistosos de pretemporada, pero él trabajó para volver y ya tiene 4 goles en 7 partidos. Por eso destacó su puesta a punto para servir al equipo dirigido por Alberto Gamero:

“Siempre hay que seguir trabajando, mejorando, tratando de aumentar las capacidades. Pero cada vez me siento mejor, siento que físicamente puedo aportar, más allá de los goles y el juego. Somos un equipo que intenta, aparte de la tenencia de balón, hay que estar muy bien preparado físicamente, ser muy intensos a la hora de la presión. Así que, cada vez más cerca de lo que el cuerpo técnico quiere, de lo que yo espero, del nivel y la condición física a la que quiero llegar. Sigo trabajando para estar en ese nivel, los partidos me van a dar ese ritmo de competencia y he tenido la fortuna de participar en todos, variando los tiempos y eso me ha servido mucho”, dijo el deportista.

Y en medio de las dificultades y problemas, Fernando sabe que esta nueva oportunidad es valiosa y así lo valora: “Agradecimiento total; con Dios, con la vida, con las personas que se encargaron de hacer posible ese regreso. Simplemente, agradecer. He sido muy feliz aquí, las 2 veces que he estado y esta tercera la he disfrutado desde el momento en el que llegué y me di cuenta…”.

Pero en medio de la rueda de prensa del pasado viernes 24 de marzo, previo al clásico contra Santa Fe, Uribe confesó que estuvo pensando en el retiro, ya que no definía su futuro y las vacaciones con su esposa y sus hijas fueron muy complicadas:

“Estaba de vacaciones con mi familia y no estaba tan suelto, no estaba disfrutando tanto ese tiempo con ellas, pensando, porque tenía muchas cosas en la cabeza. Si no se daba la oportunidad aquí, una de las posibilidades era dejar de jugar. En ese momento, que se da el cierre de mi regreso, ahí empezaron mis vacaciones y empecé a disfrutar”, dijo Uribe.

Además, el jugador de 35 años reconoce el grupo que ha formado Gamero en el club bogotano y se siente como en casa: “Tenemos una excelente relación, a pesar de haber estado afuera un año, seguíamos en contacto y hablando. Es de los mejores grupos con los que he estado a lo largo de mi carrera, a nivel del conjunto y cohesión entre jóvenes, grandes, no importa si juega o si no juega. Hay muy buena energía y siempre es agradable estar en un grupo así y estoy muy contento y agradecido”, aseguró el jugador.

La salida hacia Junior para 2023, no solo marcó una etapa mala para Uribe, también un mal ambiente con parte de hinchas de Millonarios, que sintieron que abandonaba al equipo por las buenas sumas que pagan en el equipo de Barranquilla. Pues, él respeta a la hinchada y reconoce el apoyo que le han dado:

“Desde que se anunció mi regreso, con toda sinceridad, sentí más las voces positivas que las voces en contra. Por lo menos, en eso me fijaba más. Lo he dicho siempre, les tengo total respeto, ante todo y es un lugar donde me siento bien y les tengo mucho cariño” indicó Fernando.

Aunque no da explicaciones amplias o detalles de lo ocurrido, en ese cambio de equipo, Fernando Uribe ratifica que son decisiones para su carrera y que siempre piensa en trabajar para compensar la confianza:

“La vida está llena y hecha de decisiones, tomé las mías en cierto momento, por mis razones y mis ‘porqués’. Regresar a un lugar donde me he sentido bien, siempre, es un honor y un orgullo. Simplemente, lo que hago es trabajar y tratar de darles alegría, para que el amor y cariño que me han expresado, siga creciendo”, finalizó el jugador.

Más allá de estar sobre 54 goles con Millos (50 por Liga, 2 por Copa Colombia, 2 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Libertadores) el título no ha llegado para el goleador con el equipo ‘embajador’ y por eso espera que la tercera sea la vencida. Pero va poco a poco, volviendo a mostrar todo lo que hizo que se convirtiera de un descarte de Atlético Nacional a un refuerzo grande para los azules.