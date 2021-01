Los anotadores del compromiso fueron Dominic Calvert-Lewin (29’), el brasileño Richarlison (59’) y el colombiano Yerry Mina (61’).

Sin embargo, la segunda y tercera conquista fueron calcadas si se tiene en cuenta que fueron de cabeza luego de precisos centros ejecutados en respectivos tiros de esquina por el cucuteño James Rodríguez.

Los 2 colombianos actuaron como titulares y se siguieron consolidando como figuras en el Everton, que ahora deberá enfrentar al ganador de la serie entre Wycombe (de segunda categoría) y Tottenham (equipo de Dávinson Sánchez).

La Copa FA de Inglaterra se disputa en estas instancias bajo el sistema de eliminación directa a partido único.



59': James Rodríguez whips in a corner and Everton score

62': James Rodríguez whips in a corner and Everton score#EmiratesFACup @Everton pic.twitter.com/Ms8Ef1SdLB

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021