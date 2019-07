“Saluden al líder del hexagonal que organizaron los amigos de la Universidad Nacional. Vencimos a Santa Fe 3-1 y logramos 12 puntos de 12 posibles. Somos líderes, no nos maten”, publicó la escuadra capitalina luego de su buena presentación en el certamen de preparación.

A pesar de que la cuenta de Twitter del club es reconocida por compartir contenido controversial y polémico, este trino no cayó muy bien en algunas personas, las cuales lo cuestionaron.

“Se descacharon; no es divertido; mal ahí; ¿se supone que es un numeral chistoso? No lo es”, fueron algunas criticas de usuarios en redes.

Cabe recordar que hasta la fecha van más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc asesinados desde 2016.

Además, hay 1.000 que están bajo amenazas y que en su mayoría son mujeres, así lo señaló Carlos Negret, defensor del Pueblo. Según las cifras entregadas por el funcionario, entre marzo de 2018 y mayo de 2019, unas 480 defensoras de derechos humanos fueron agredidas.

Acá, algunos comentarios en contra de la publicación:

¿Se supone que es un HT chistoso? No lo es.

Se descacharon con ese HT. No es divertido. Mal ahí.

No les gusta que mencionen a los lideres sociles en un tweet pero tampoco hacemos algo para que esto pare. No lo veo como humor negro, lo veo como una reclamación a lo que pasa en el pais donde la gente no hace nada y sigue pasando.

