Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

En una jornada de clásicos, Independiente Santa Fe se llevó el duelo de rojos superando por la mínima diferencia al América de Cali en el Campín de Bogotá. El compromiso válido por la fecha 18 tuvo como figura a Francisco Chaverra que fue el autor del tanto ganador.

Así las cosas, el conjunto bogotano dejó en el camino a su similar América, pues representa la eliminación del ‘Escarlata’ tras quedarse en el décimo lugar con 24 puntos. Por el lado de Santa Fe, la victoria significa ser cabeza de grupo de cara al inicio de los cuadrangulares; ya que el tropiezo de Bucaramanga ante Chicó le permitió ubicarse en el segundo lugar con 34 unidades. Ahora, en el último partido del ‘todos contra todos’ dependerá de si mismo para ratificar dicha plaza en las semifinales.

(Vea también: Jhon Arias, que brilla en Fluminense y la Selección Colombia, recordó a Santa Fe)

⏱ 90’+5 ¡Rojo solo hay uno…! FA FA FAAAAAA Santa Fe 1️⃣-0⃣ América#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/9eIphi7fD0 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 21, 2024

¿Qué necesita Santa Fe para ser cabeza de serie?

El próximo rival será Jaguares de Córdoba. Si gana Santa Fe será cabeza de serie, de empatar deberá esperar a que Bucaramanga no lo supere en diferencia de gol (es el único ítem que afectará su posición puesto que ya no podrá ganarle en puntaje) y si pierde tendrá que esperar a que el ‘Leopardo’ no sume de a tres.

Cuándo juega Santa Fe

Santa Fe se medirá a Jaguares en Montería el sábado 27 de abril a las 3:00 p.m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.