Luego del empate 2-2 con Atlético Nacional, Alfredo Arias, técnico de Independiente Medellín, habló sobre el futuro de Jaime Peralta, delantero de 19 años que registra 3 goles en la presente temporada.

Y es que el artillero que se dio a conocer en el Cúcuta Deportivo no ha tenido la continuidad esperada, lo cual era un interrogante para los hinchas del ‘Poderoso’, debido a que tiene buenas facultades.

Es así que, en la rueda de prensa posterior al clásico paisa, Alfredo Arias rompió el silencio sobre la situación con Peralta y contó que no lo usará más en el campeonato, argumentando problemas de indisciplina.

“Peralta me venció. Tengo que reconocer que siempre he dicho que no me rindo, pero me venció. Es un muchacho joven, al cual intentamos ayudar una, dos, tres, cuatro veces… ya perdí la cuenta, y al cual me di cuenta que no le hago bien si lo sigo protegiendo”, dijo.