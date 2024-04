Por: Familia Cardenal

Jhon Arias, que suena para un grande de España, y es uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia, habló con el Canal RCN sobre sus inicios en el fútbol en el FPC y la Selección Colombia. El extremo, que actualmente milita en Fluminense, es un agradecido con Independiente Santa Fe, elenco que fue su vitrina para salir del país.

Luego de hablar sobre Patriotas y el América de Cali, equipo con el que fue campeón, pero con el que no tuvo mucho protagonismo, Arias dedicó bastantes minutos a hablar sobre el elenco ‘Cardenal’, con el que estuvo en 2021.

“Llego a Santa Fe que es un club que me dio la confianza que yo necesitaba, ese respaldo que yo necesitaba y un club en el que yo llego con esa sed de demostrar, de saber que estaba preparado y creo que tuve unos buenos meses en Santa Fe”, inició Jhon Arias.

Y agregó: ” Es un club al que le tengo un cariño especial, lo recuerdo con un cariño grande, estoy pendiente de los partidos, de como está y Santa Fe es esa vitrina que tengo para ir a Brasil en un momento que tenía una curva ascendente”.

Luego habló sobre Harold Rivera, un DT que muy poco quieren los hinchas ‘Cardenales: “Él y chalo me acogieron como un hijo. Yo me acuerdo que iba a salir de América y hablé con el profesor Harold y me dijo lo que necesitaba para ir a Santa Fe y cuando llegué el respaldo fue total. Entonces creo que eso se pudo notar cada vez que ingresé al campo”.

“El profe Harold me hizo dar cuenta de lo útil que puedo ser y con base al trabajo que hizo con Santa Fe fue bueno, donde tuvo gran desenvolvimiento, claro está que también hubo momentos malos, pero el profe Harold me aportó a mi y a la historia de Santa Fe”.

