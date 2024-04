Por: Familia Cardenal

Este viernes 19 de abril, Independiente Santa Fe realizó una atención a los medios de comunicación de cara al partido del fin de semana ante América de Cali por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2024-I.

Los encargados de hablar fueron Pablo Peirano y el zaguero central Diego Hernández. Una de las dudas que aclaró el entrenador uruguayo es qué se viene para Santa Fe, luego de haber conseguido la clasificación con anterioridad.

Y es que muchos piensan que el ‘Cardenal’ afrontaría este juego con la suplencia, teniendo en cuenta que le daría descanso a varias figuras, además de cuidarlos por el tema de tarjetas amarillas para que lleguen limpios a cuadrangulares.

¿Santa Fe jugará con suplencia ante América de Cali?

“No tengo pensando en rotar, no pienso en rotar a ninguno; cada partido para nosotros es una final así que no tengo pensando hacer variantes en ese sentido. Debemos seguir trabajando y seguir sumando, no tenemos otra mentalidad”.

“Cada partido es una historia distinta; los contextos son diferentes, y cada vez vamos mirando qué nos conviene más si atacar espacios o esperar, así que cada equipo tiene sus necesidades y este será un partido parejo”, dijo el uruguayo sobre lo que será el enfrentamiento ante América de Cali.

Y agregó: “No pienso en el rival, el partido hay que resolverlo y mirar las consecuencias según la tabla. A mí me interesa Santa Fe y arreglar cosas dentro de la cancha”.

Dentro de sus oportunidades de mejora, Pablo Peirano confesó que deben mantener el equipo compacto, buscar la profundidad, generar opciones de gol y mantener al equipo rival lejos de nuestra área, entre otras cosas”.

🗣Pablo Peirano confirmó que de los lesionados ninguno estará apto para enfrentar al #América También confesó que no habrá rotación y que irá con la nómina tipo ante el Escarlata. pic.twitter.com/WleNFuiXah — Sebastián Montañez (@Sebas22mg) April 19, 2024

