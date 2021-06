Hubo cambio de líder en la carrera. Asumió el australiano Richie Porte, del Ineos, después de la séptima etapa del Critérium du Dauphiné, que ganó el ucraniano Mark Padun.

Justamente, Porte fue el segundo en la etapa con final en el alto de la estación de esquí de La Plagne. ‘Supermán’ López fue el tercero y con ese resultado ascendió al sexto lugar de la general, a 38 segundos del líder.

Alexey Lutsenko perdió el liderato y llegó por detrás del galés Geraint Thomas, a un minuto.

En la subida final, los últimos supervivientes de la fuga fueron alcanzados a 11 kilómetros de la meta por el grupo de favoritos, entre los que hubo corredores del Ineos y del Movistar (equipo de López).

Así fue el tramo final de etapa:

