El equipo Astana tuvo que hacer dos cambios de última hora en la formación de ocho corredores que había seleccionado para participar en el Giro de Italia, que empieza este sábado.

En las últimas horas se confirmó un caso de coronavirus cercano al equipo kazajo y dos ciclistas tuvieron contacto con el infectado. Por ese motivo, los deportistas fueron retirados de la concentración y fueron incluidos en sus lugares el colombiano Rodrigo Contreras y el danés Jonas Gregaard.

De esta manera, Miguel Ángel López tendrá compañía colombiana en este Giro, aunque ambos inicialmente serán gregarios de Jakob Fuglsang, el ciclista elegido por la formación kazaja como el líder para disputar los primeros lugares de la clasificación general.

Con la inclusión a último momento de Contreras, serán siete los ciclistas colombianos que participarán en la segunda gran vuelta de la temporada: Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano, Álvaro Hodeg, Einer Rubio, Jhonatan Restrepo, Miguel Ángel López y Rodrigo Contreras.

Este fue el anuncio del equipo Astana sobre la inesperada decisión que tuvo que tomar en las últimas horas:

Astana Pro Team replaces Natarov and Pronskiy for Giro d'Italia as they’ve been in close contact with their colleague Bizhigitov, who tested positive for COVID-19 and is symptomatic.

They will be replaced by Gregaard and Contreras.

