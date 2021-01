Para esa institución, reconocida mundialmente como referente estadístico del fútbol, aunque también criticada muchas veces por resultados discutibles en lo práctico, el equipo ideal de la década no incluye ningún colombiano.

Aunque Colombia asistió a dos mundiales de fútbol en ese lapso, y Perú solo a uno, en el onceno hay un peruano acompañando a 6 brasileños y 4 argentinos:

La santandereana de la Selección Colombia y el Inter de Milán sí figuró en el equipo sudamericano de mujeres, según la IFFHS, compartiendo con grandes futbolistas como las brasileñas Formiga y Marta.

Este es el equipo femenino, en el que predominan 7 brasileñas, dos chilenas, una argentina y una colombiana:

Yoreli agradeció los mensajes de felicitación que recibió en redes sociales con un video de sus goles más especiales:

“Quería agradecer a todos por tantos mensajes que he recibido desde ayer. Hoy solo agradezco a la vida cada oportunidad que me da de salír a un campo de juego y hacer lo que más me gusta y lo que me hace feliz”, escribió.