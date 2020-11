En ese punto, destacó su experiencia personal en el Metropolitano, uno de los escenarios en los que más ha sufrido, según le contó a la emisora.

“Siempre lo he dicho: he sufrido más en Barranquilla que en [la altura de] La Paz”.

Habló de la importancia de hacer bastante ‘light’ el partido, dado que por la condición atmosférica se sufre mucho en Barranquilla.

“Es un partido que a nosotros nos cuesta mucho. A mí me tocó jugar 2 veces en Barranquilla y no me fue bien. A otras selecciones nuestras no les fue bien“, acotó.