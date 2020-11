green

La charla entre el timonel del conjunto azul de Liverpool y el guardameta, de paso por ese equipo, fue publicada por NBC Sports, medio con el que el cancerbero se encuentra vinculado.

“James estaba buscando un club para jugar con más continuidad, después de haber estado mucho tiempo en el Real Madrid”, indicó el estratega cuando fue consultado por el resurgir del volante colombiano bajo sus órdenes.

Y agregó que era inocultable la situación del mediocampista cucuteño en el elenco ‘merengue’:

“Él quería nuevos retos, estaba desesperado, desesperado por jugar”, puntualizó.

Además, explicó que el ‘cafetero’ se siente como en casa en el Everton con él como jefe de grupo: “Ha encontrado el lugar adecuado para mostrar sus cualidades. Él me conoce, yo lo conozco; el club quiere mejorar con él y hacer un gran proyecto”.

Finalmente, Carlo Ancelotti se regó en elogios hacia James Rodríguez, dando a entender que es un lujo tenerlo y que su calidad no puede ser desperdiciada.

“Es muy talentoso, no falla un pase, no falla un control, no falla un disparo. No juega un fútbol complicado, sino que lo hace muy simple”, expresó.

Por ahora, James se encuentra concentrado con la Selección Colombia para enfrentar a Uruguay y Ecuador en cumplimiento de las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria suramericana.

Elogios de Ancelotti para James: