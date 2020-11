green

A falta de 2 jornadas para el cierre de la fase de todos contra todos, el periodista hizo cuentas para los equipos ubicados entre los puestos 6 y 11 de la tabla, pues los 5 primeros –Tolima, Santa Fe, Cali, América y Pasto– ya están en la siguiente instancia.

Actualmente, esas escuadras están así:

6. Junior: 29 puntos

7. Nacional: 29

8. Equidad: 26

9. Once Caldas: 26

10. Águilas: 25

11. Millonarios: 24

“Vamos a clasificar a Millonarios faltando 2 fechas”, expresó inicialmente Gabriel Chemas Escandón. Y empezó diciendo que Junior y Nacional ganarán 3 puntos y “con 32 estarán clasificados”.

De Equidad dijo que debe quedar en 29 unidades “ganándole a Patriotas, pero no al América”.

Posteriormente, habló del Once Caldas, al que le vaticinó 2 igualdades: “Ante Pasto y Tolima no puede hacer más de 4 puntos. Con 2 empates llega a 28 y no le alcanza”.

Sobre Águilas avisó: “Le gana a Chicó y tendría que perder o empatar con el Cali para llegar máximo a 29”.

Y cerró explicando que Millonarios “le tiene que ganar a Pereira y Alianza Petrolera para hacer 30 puntos” y esperar los resultados anteriormente expuestos para lograr su clasificación en la Liga Betplay.

Según los cálculos de Chemas, la tabla quedaría así:

6. Junior: 32 puntos

7. Nacional: 32

8. Millonarios: 30

9. Equidad: 29

10. Águilas: 29

11. Once Caldas: 28

Cuentas de Chemas Escandón para clasificar a Millonarios: