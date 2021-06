green

La protesta la organiza un grupo que se denomina Coordinadora popular Atlántico y que tiene el lema “si no hay paz, no hay fútbol”. Uno de los convocantes, que se hace llamar ‘Joker’, dijo —en un audio difundido por Blu Radio—, que buscan que el partido no se lleve a cabo.

El manifestante considera que el país no puede acoger el juego de la Selección Colombia, que se encaminó al Mundial del 2022 luego del triunfo 3-0 ante Perú, y por eso llama a que se haga un plantón 3 horas antes de que empiezo el encuentro frente a Argentina.

Según él, quieren que la protesta sea pacífica; no obstante, ya está el precedente de las manifestaciones que se hicieron cuando Barranquilla permitió los juegos de Copa Libertadores. Ahí se vio como jugadores y cuerpo técnico resultaron afectados por los gases lacrimógenos, que se lanzaron afuera del estadio.

Por lo mismo, las autoridades de la capital del Atlántico —que por primera vez tendrá un partido con público en era de pandemia— alistan todo un plan de seguridad, indicó Blu Radio, para evitar el sabotaje al partido de Colombia contra Argentina, que llegará con un empate (1-1) del partido frente a Chile.

Por problemas de orden público, en el marco del paro nacional, Colombia perdió la oportunidad de organizar la Copa América 2021; ahora se hará en Brasil, pese al riesgo por COVID-19 y también por el hongo negro, que ya llegó a ese país.