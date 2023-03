México llegó al Chase Field de la ciudad estadounidense de Phoenix con el aviso de favorito y el compromiso urgente de ganar su primer juego en las 5 ediciones del Clásico Mundial, pero Colombia hizo trizas los pronósticos al imponerse por 5-4 en tiempo extra.

La selección de Benjamín Gil (manager de México) aplazó la celebración, ojalá para este domingo, cuando se citará con Estados Unidos en la segunda jornada del Grupo C, que completan Canadá y Gran Bretaña.

Colombia capitalizó un error de fildeo del diestro Luis Urías para sellar la victoria en la décima entrada a través de Jorge Alfaro, quien firmó tres de las cinco carreras de Colombia.

Guillermo Zúñiga se acreditó la victoria con tu trabajo en las dos últimas entradas.

El abridor zurdo Julio Urías controlaba a su antojo el primer juego del grupo hasta que en la quinta entrada el colombiano de origen venezolano Elías Díaz despachó un doble al jardín izquierdo para impulsar la carrera de Alfaro, quien se desempeña como receptor y primera base.

El panorama empeoró para el pícher de los Dodgers al permitir un cuadrangular de dos carreras de Reynaldo Rodríguez.

La historia del primer juego del Grupo C pareció cambiar en la parte baja de la quinta entrada, cuando Randy Arozarena conectó un cuadrangular que impulsó también el paso por la registradora de Alek Thomas.

El colombiano Rodríguez se hizo notar de nuevo en la séptima entrada con un hit que puso a cobrar de nuevo a Alfaro.

Team Colombia holds on to win a thriller over Team Mexico. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JGf1Q0jjmC

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023