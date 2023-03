El béisbol no es considerado como un deporte de contacto, ya que muy rara vez los jugadores se encuentran con los del otro equipo durante un partido. Sin embargo, al haber intercambio de lanzamientos y batazos, los golpes por estos elementos se pueden presentar de manera más frecuente.

(Le puede interesar: Clásico mundial de béisbol 2023: cuándo se juega, sede, selecciones participantes y más)

Ese fue el caso en el compromiso amistoso entre las Medias Rojas de Boston y los Tigres de Detroit. Cuando Justin Turner se preparaba para batear apenas en la primera entrada, el derecho Matt Manning lanzó la pelota impactándolo en la cara, como puede ver a continuación.

Ante esto, los médicos corrieron hacía el ‘home’ a socorrerlo y sacarlo del campo para brindarle los servicios de primeros auxilios, a lo que el ‘insider’ salió consciente pero con sangre en su rostro y una toalla que ayudó a parar la hemorragia.

Luego, su esposa, Kourtney Turner, publicó un mensaje en sus redes sociales afirmando que el jugador estaba bien, que no tenía fracturas, pero que le tuvieron que coser la herida con 16 puntos para comenzar la cicatrización.

Thank you to everyone that reached out about Justin and sent prayers. We’re home now and he’s resting (okay – maybe listening to the replay of the game). 16 stitches and a lot of swelling but we are thanking God for no fractures & clear scans. ❤️ @redturn2

— Kourtney Turner (@court_with_a_K) March 6, 2023