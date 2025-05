Este miércoles 21 de mayo se disputó la etapa 11 de la actual edición del Giro de Italia. La jornada se corrio entre las localiudades de Viareggio y Castelnovo ne’ Monti y contó con un recorrido de 186 kilómetros.

(Vea también: Apareció video de caída de Egan Bernal en Giro de Italia; fue muy fuerte y no se vio en TV)

Aunque el trazado fue de media montaña, varios de los favoritos optaron por atacarse entre ellos para buscar alguna diferencia en tiempo. Con un desnivel acumulado de 3.681 metros, la etapa destacó por el exigente ascenso al Alpe San Pellegrino (13.7 km al 8.8 %, con rampas de hasta el 19 %), el tramo más duro de toda la edición 2025, seguido de los puertos de Toano y Pietra di Bismantova, ambos de segunda categoría.

El colombiano Nairo Quintana hizo parte de la fuga y se mostró fuerte en algunos ascensos, mostrando que tiene piernas para poder buscar una victoria de etapa en los próximos días.

Acá, algunas imágenes que dejó el boyacense:

⚡ A rejuvenated 🇨🇴 @NairoQuinCo clearly showing he's got the legs today, as he jumps 💙 🇮🇹 @lorenzfortunato on the @RedBull KM!#GirodItalia pic.twitter.com/mOwo023slp

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025