La Vuelta a España inicia este 14 de agosto y los fanáticos del ciclismo mundial esperan que le ponga el broche de oro a una temporada con grandes vueltas muy interesantes. El espectáculo no faltó en el Giro de Italia, tampoco en el Tour de Francia, y las esperanzas para la competencia ibérica están depositadas en ciclistas de pergaminos que buscarán el podio final en Santiago de Compostela.

Como es habitual en la Vuelta, la montaña será la gran protagonista durante las tres semanas de competencia. Sin embargo, esta edición será especial porque hasta el último día habrá lucha por el título, y con un banquete no menor: una contrarreloj individual de 34 kilómetros que podría marcar diferencias importantes entre los candidatos y cambiar la general en el último suspiro.

Esta carrera será especial para el colombiano Egan Bernal, ya que busca convertirse en el octavo ciclista en toda la historia en ganar las tres grandes vueltas. Ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. El zipaquireño buscará consolidarse en el olimpo del pedalismo con una coronación en su primera participación en esta competencia.

A continuación, en Pulzo hacemos un repaso de los cinco favoritos a luchas por el podio final de la Vuelta a España.

Favoritos de la Vuelta a España 2021

Primoz Roglic

Es el gran candidato para quedarse con el título de la carrera y en eso coinciden todos los analistas. En primer lugar, el esloveno es el actual bicampeón de la competencia. Por otra parte, es el corredor más completo del pelotón que toma la partida este sábado, ya que es un muy buen escalador y es uno de los mejores del mundo en contrarreloj.

Precisamente, hace tan solo dos semanas se coronó campeón olímpico de contrarreloj, algo que lo llenó de confianza a más no poder para lo que viene. Ese impulso es bien importante si se recuerda que Roglic se tuvo que retirar del pasado Tour de Francia por las caídas que lo lesionaron seriamente. Eso quiere decir que a esta Vuelta no llega con el desgaste propio de haber competido durante las tres semanas del Tour.

Egan Bernal

El colombiano, para muchos, es el segundo más opcionado para ganar la Vuelta a España. El propio Roglic lo reconoció cuando le preguntaron por quién sería su gran rival en esta carrera. Los números hablan por sí solos a favor del colombiano y confirman que siempre da garantías de figuración en las grandes competencias en las que participa.

Bernal ha sido claro en que aún tiene dudas en torno a su forma física porque después de ganar el Giro de Italia tuvo coronavirus y no pudo competir mucho, pero en la Vuelta a Burgos de la semana pasada no se le vio tan mal. El gran temor que tienen él y sus fanáticos está centrado en cómo se comportará su espalda, que todavía no termina de estar como en sus mejores tiempos.

Richard Carapaz

El ecuatoriano es un habitual protagonista de esta carrera, en la que el año pasado fue subcampeón y por poco le arrebata el título a Roglic. A eso se le suma que sus últimos dos meses fueron notables. Carapaz fue tercero en el Tour de Francia y hace dos semanas se coronó campeón olímpico.

Pergaminos tiene de sobra para aspirar en grande en esta Vuelta. Sin embargo, las dudas en torno a él se centran en el posible desgaste que pueda acusar en la segunda parte de la carrera, cuando sienta encima el trabajo que hizo en el Tour y los Olímpicos.

Mikel Landa

El español tuvo que retirarse del Giro de Italia pasado por una caída que lo fracturó, pero su regreso a la competencia fue el soñado para él: se coronó campeón de la Vuelta a Burgos y volvió a ganar una carrera después de varios años.

Landa seguro dará batalla en la montaña y llega con buena motivación para buscar ser la sorpresa de la competencia. El punto en contra que tiene es que, de los candidatos, es el peor en la contrarreloj y en esa prueba lo normal es que pierda varios minutos.

Hugh Carthy

El estadounidense fue tercero en la Vuelta del año pasado y ya se siento cómodo disputando las generales de las grandes carreras. En el Giro de Italia fue octavo, pero en las últimas semanas demostró estar en muy buen nivel para esta competencia.

El líder del equipo Education First ganó la etapa reina de la Vuelta a Burgos y suele tener rendimientos parejos en todos los terrenos en los que se tendrá que medir codo a codo con sus rivales al podio final.