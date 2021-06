Este sábado, el mundo del fútbol presenció uno de los hechos más angustiantes de los últimos tiempos después de que Christian Eriksen se desmayó y fue reanimado en plena cancha, por los paramédicos del estadio.

Martin Schoots, representante del mediocampista danés, manifestó en la emisora holandesa NOS Sport que el padre del jugador del Inter de Milán le confirmó que está despierto y estable. Asimismo, indicó que le van a realizar diferentes exámenes médicos.

La UEFA, igualmente, informó a través de su cuenta oficial de Twitter que el volante de 29 años de edad se encuentra internado en un centro médico de Copenhague, ciudad donde se llevó a cabo el partido.

Después de más de una hora de haberse suspendido, el compromiso entre Dinamarca y Finlandia por la primera fecha del Grupo B de la Eurocopa 2021 se reanudó, jugándose en paralelo con el partido Bélgica vs. Rusia.

The match had been suspended due to a medical emergency which involved Denmark's Christian Eriksen. The player in now in hospital and in a stable condition.

UEFA wishes Christian Eriksen a full and speedy recovery and wishes to thank both teams for their exemplary attitude.

