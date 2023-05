‘Chicho’ Arango está en Medellín y concedió una entrevista a Win Sports. Allí, habló sobre su visita a la ciudad donde nació y sobre la posibilidad de jugar en el balompié nacional.

La temporada en México terminó y el actual jugador del Pachuca está de vacaciones en la capital antioqueña, en donde decidió hablar con Sheyla García y contar un par de infidencias.

Sin duda alguna, ‘Chicho’ es uno de los deportistas más aclamados por los fanáticos del rentado local, ya que este se ha considerado un seguidor de la Liga, y por ende, es más fácil iluonarse con tenerlo participando en la misma.

Sobre su visita a la Ciudad de la Eterna Primavera, opinó: “Estoy en vacaciones, me dieron unos días y vine a visitar a mi familia para volver con las pilas recargadas”.

Posterior a esto, el exjugador de Millonarios habló sobre los rumores de su posible acercamiento al club de sus amores, Atlético Nacional.

“Sería muy feliz de vestir la camiseta del equipo que soy hincha, pero estoy es de vacaciones, centrado donde estoy, preparándome bien física y mentalmente para seguir bien con mi carrera y no he tenido acercamientos con ningún equipo. Obviamente me gustaría volver al futbol colombiano, pero también hay que agradecerle a la vida que lo tiene a uno en el exterior”, expresó.