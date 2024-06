Este sábado primero de junio desde las 2:00 de la tarde, Borussia Dortmund y Real Madrid se enfrentará por la final de la Uefa Champions League 2023/24 en el estadio de Wembley, en Inglaterra.

(Vea también: Mbappé, esquivo con Real Madrid, confiesa el club de sus amores: “Mi familia es hincha”)

El conjunto ‘Merengue’, el más veces campeón de la Champions con 15 títulos, disputará su final número 18 del certamen bajo la dirección de Carlo Ancelotti, precisamente el entrenador más galardonado de la competencia (ha sido campeón en 4 oportunidades).

El club español llegó a la instancia final después de eliminar al Leipzig en octavos, al Manchester City en cuartos y al Bayern Munich en semifinales.

¿Qué comen los jugadores del Real Madrid antes de la final?

Para el decisivo y complicado compromiso, los jugadores del equipo blanco tienen que estar en óptimas condiciones, por lo que la alimentación de cada uno es clave. Para ello, cada deportista tiene un plato de comida favorito, el cual no les puede faltar horas antes de competir.

Así lo contaron algunos en ruedas de prensa previas al juego. Acá, el video en el que contaron sus comidas infaltables

🍜 NO SABÍAS QUE LO NECESITABAS. ❓ ¿Qué comen los jugadores del Real Madrid antes de un partido decisivo? pic.twitter.com/QzKQOurbay — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2024

Carlo Ancelotti: “¿Qué me gusta comer? Brócoli, salmón y pasta. Eso es lo que voy a comer. Después, una hora de siesta”.

Joselu: “Yo, salmón no. Comeré lo mismo: me haré una ensalada y comeré pasta con pollo, puré de papa, mi pan… o sea, yo, lo de siempre. Pero salmón no, no soy mucho de salmón”.

Vinicius Jr.: “Pasta como siempre antes de los partidos, no cambio. Con puré de papa”

Antonio Rüdiger: “Me gusta la pasta con boloñesa. Si al profe le gusta el brócoli con salmón, es que a lo mejor está a dieta o algo así”.

Lee También

Eduardo Camavinga: “Yo no puedo comer salmón porque tengo alergia. Entonces, si me quieres matar, dame salmón [risas]. Yo como pasta boloñesa sin queso”.

Acá, un video compartido por ‘El Chiringuito’ en el que los mencionados jugadores lo confirman:

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.